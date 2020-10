Rouen. Covid-19 : la foire Saint-Romain menacée ?

C'était attendu. La préfecture le confirme, ce vendredi 2 octobre, à l'issue d'une réunion avec les représentants des forains. La foire Saint-Romain "semble difficilement pouvoir être maintenue aux dates envisagées (du 23 octobre au 22 novembre 2020)", est-il écrit. En cause bien sûr, l'épidémie de Covid-19 et "une situation sanitaire locale préoccupante", à laquelle s'ajoutent les restrictions qui interdisent notamment les événements de plus de 1 000 personnes dans les lieux ouverts au public. La préfecture n'exclut pas la possibilité de reporter l'événement, "en fonction d'une amélioration éventuelle du contexte sanitaire dans l'agglomération rouennaise". Une réunion à ce sujet est prévue avec les forains et la Ville de Rouen, organisatrice de la foire, lundi 5 octobre.

La foire Saint-Romain de Rouen est l'une des plus importantes de France et attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.

La Fête du ventre aussi menacée

De la même manière, la Fête du ventre, prévue en centre-ville les 17 et 18 octobre, ne devrait pas être maintenue.