Caen. La vente en ligne explose : Supplyweb ouvre un nouvel entrepôt

Le confinement ne lui aura pas posé de difficultés, bien au contraire. Au mois d'octobre, la plateforme logistique d'e-commerce Supplyweb ouvre un nouvel entrepôt, le troisième du nom dans la région caennaise. Sur plus de 13 000 m2 de surface, Supplyweb s'installe au bord de l'A 13, dans le sens Paris-Caen à la place d'Elba, propriété du groupe Hamelin. "La Covid-19 a favorablement impacté les acteurs de la vente en ligne. Nous envisagions début 2020 un atterrissage à 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous serons plus proches des 11,5 millions d'euros !", indique Mathieu Desrame, le fondateur. Ce nouveau site stockera le textile, les produits technologiques, mais aussi des accessoires de décoration et de bricolage.