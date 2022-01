Manche. Endettée après le décès de sa mère, elle ouvre une cagnotte solidaire

Morgane est une jeune femme âgée de 21 ans, elle habite Saint-Lô et se retrouve criblée de dettes après le décès en janvier dernier de sa mère, percutée par une voiture à Port-Bail. Un décès survenu après trois mois de coma au CHU de Caen, trois mois durant lesquels la jeune femme et ses deux sœurs sont restées près de leur mère. Aujourd'hui, la jeune femme a en charge ses deux sœurs, elle a trouvé du travail en intérim, mais les dettes s'accumulent, et elle doit trouver son chemin dans les méandres de l'administration. Pour pouvoir sortir la tête de l'eau, elle a ouvert une cagnotte sur le Net.

Morgane se bat, coûte que coûte, pour ses deux jeunes sœurs.

Une procédure judiciaire a été lancée contre le conducteur qui a percuté sa mère, engendrant de nouveaux frais d'avocat.