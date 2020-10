Cherbourg-en-Cotentin. Le nouveau capitaine de gendarmerie a pris ses fonctions

Tambour battant, le capitaine Warren Goupil a pris ses fonctions de commandement de la compagnie de gendarmerie de Cherbourg-en-Cotentin officiellement ce jeudi 1er octobre, après un discours de Cyril Piat, colonel du groupement à l'échelle du département, qui a rappelé les enjeux actuels : "La France fait face à des crises, à la fois sanitaires et terroristes."

"C'est mon premier poste en gendarmerie départementale, c'est un passage phare dans la carrière d'un officier de gendarmerie. On a une connaissance assez complète du territoire et c'est assez grisant", confie le nouveau capitaine, originaire du Mans (Sarthe), qui doit superviser 122 personnes au sein de six unités : quatre unités territoriales, une brigade des recherches et un PSIG.