Granville. Il vendait du cannabis à plusieurs dizaines de lycéens

Quatre jeunes ont été interpellés lundi 28 septembre, à proximité des lycées Julliot de la Morandière et Maurice Marland, à Granville, dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de cannabis. C'est d'ailleurs au moment d'une transaction que les policiers sont intervenus. L'un des quatre a reconnu, en garde à vue, être le fournisseur des trois autres et d'une quarantaine d'autres lycéens. Il a été placé en détention provisoire et sera jugé prochainement à Coutances.