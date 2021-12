Le Havre. Une pétition en ligne pour soutenir Dresser Rand

Une pétition en ligne qui a rassemblé plus de 1 600 signatures en trois jours demande à Édouard Philippe "d'intervenir" contre la suppression de 295 postes chez Dresser Rand, propriété de Siemens, au Havre. "Nous demandons aux pouvoirs publics et à Édouard Philippe (maire du Havre et ancien Premier ministre) d'intervenir sans délai pour obtenir de la direction de Siemens (...) l'arrêt immédiat des procédures de licenciement et de trouver une solution alternative afin de préparer la reconversion du site", selon le texte de la pétition. Siemens Energy France avait annoncé le 1er septembre la suppression de "quelque 300 postes", avec la fermeture d'une unité de fabrication de compresseurs pour l'industrie pétrolière. Les salariés de l'unité qui va fermer devraient en partie être redéployés sur l'usine d'éoliennes annoncée au Havre. Pour les signataires de la pétition, "ce n'est pas aux salariés de payer pour la restructuration du secteur gaz et pétrole". Édouard Philippe a reçu lundi 28 septembre les syndicats de l'usine. "On pouvait s'en douter, il n'a pas fait la promesse de sauver l'usine. Mais (...) il s'est engagé à rencontrer la direction de Siemens Energy France pour relayer notre façon de présenter la situation", avait déclaré Pascal Nicod, secrétaire CGT du CSE de Dresser Rand.