Foot: Neymar, plus gros débiteur du fisc espagnol avec 34 millions d'euros de dettes

Après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, c'est au tour de Neymar d'être dans le viseur du fisc espagnol qui a placé le Brésilien sur sa liste noire pour une dette de plus de 34 millions d'euros, ce qui en fait le plus mauvais payeur du pays.