Cherbourg-en-Cotentin. La Cité de la mer accueille les 24 heures de l'emploi et de la formation

C'est le moment de mettre à jour son CV. Les 24 heures de l'emploi et de la formation débarquent à Cherbourg ce jeudi 1er octobre, pour sa deuxième édition. Des entreprises locales, comme Les Maîtres Laitiers, Isigny Sainte-Mère, LM Wind Power, ou encore la Marine nationale seront présentes. Le salon rassemble au total 35 entreprises et 300 offres sont à pourvoir dans les secteurs de la grande distribution, l'industrie, l'automobile, l'immobilier, la banque/assurance ou les métiers de la défense. 1 500 candidats s'étaient déplacés en 2019. Rendez-vous de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures, à la Cité de la Mer.

Inscription obligatoire sur le site : www.24h-emploi-formation.com