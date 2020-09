Orne. Méthodes commerciales douteuses : la mise en garde de la préfecture

La préfecture de l'Orne appelle les consommateurs à la vigilance. Ceux-ci sont invités, à la suite d'un démarchage téléphonique, à se rendre dans un magasin de meubles pour retirer un cadeau et participer à une loterie.

"Certaines sociétés d'ameublement éphémères sont connues pour cibler les personnes âgées et avoir recours à des pratiques commerciales trompeuses et particulièrement agressives", expliquent les services de l'État, les cadeaux ne correspondant pas aux produits annoncés. Les gains de la loterie se transforment alors en un bon d'achat à valoir le jour même sur les meubles, dont les prix sont artificiellement gonflés, ce qui permet aux vendeurs d'accorder des remises illusoires. Les services de l'État dénoncent aussi des tromperies sur la qualité et la provenance des meubles, ainsi qu'une pression constante des vendeurs.

La préfecture de l'Orne, sans citer le marchand de meubles peu scrupuleux, invite tout consommateur qui estimerait avoir été floué à prendre contact avec la DDCSPP (répression des fraudes) à la cité administrative d'Alençon.

Pratique. Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 02 33 32 42 51 – ddcspp-ccrf@orne.gouv.fr