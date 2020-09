Orne. Le chef du centre de secours recrute des sapeurs-pompiers volontaires

L'adjudant-chef Philippe Pigal, 58 ans, est chef de centre par intérim, au Theil-sur-Huisne. Ses principales missions vont être de recruter, de redynamiser le centre de secours : "L'idéal serait d'avoir quatre équipes de six sapeurs-pompiers, même de monter à 30 sapeurs-pompiers", explique-t-il.

Il faut avoir entre 16 et 55 ans, habiter sur Val-au-Perche, avoir de la disponibilité, "avoir envie d'aider les autres, de se rendre utile auprès de la population". Des actions de recrutement sont prévues en 2021, avec le SDIS de l'Orne. "Nous devrions proposer des portes ouvertes et nous allons tenir un stand sur le marché de Noël de Val-au-Perche le 19 décembre, en exposant du matériel et en présentant nos formations. Il y a un an de formation initiale, mais décomposée en plusieurs modules entre trois jours et une semaine, pour pouvoir être plus rapidement sur le terrain. Nous allons organiser des formations pour la communauté de centre (Le Theil et Ceton) pour les nouvelles recrues, directement ici."

Pour toute information : 06 48 33 46 83.