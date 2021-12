France-Monde. Donald Trump et la Cour suprême : un coup électoral

En nommant à la Cour suprême, le 26 septembre, la juge Amy Coney-Barrett, Donald Trump porte à six sur neuf les juges “conservateurs” face aux “progressistes” de cette juridiction – dont les arrêts sont cruciaux pour la vie des citoyens américains. Il réalise aussi un coup électoral : avoir la majorité à la Cour était en effet l'idéal de la droite religieuse depuis 1973, et ni Reagan ni Bush n'avaient pu la satisfaire sur ce point. En y parvenant, Trump récupère des milliers de voix. Et met en difficulté son rival démocrate, Joe Biden, qui comptait sur une partie de ces voix en faisant campagne sur “le cynisme et l'immoralité” de Trump. Peu doué pour les joutes oratoires, Biden doit maintenant aborder l'épreuve des face-à-face télévisés.