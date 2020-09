Attaque à Paris: l'identité réelle de l'assaillant au cœur de l'enquête

Le procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard, s'exprimera mardi à 14H00 sur cette attaque.

Depuis son interpellation, l'assaillant présumé, qui a reconnu avoir blessé gravement vendredi deux salariés de l'agence de presse Premières Lignes en pensant s'en prendre à des journalistes de Charlie Hebdo, se présente comme Hassan A., âgé de 18 ans.

Cette identité correspond à celle d'un jeune homme entré en France encore mineur, il y a trois ans. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le Val-d'Oise jusqu'à sa majorité en août dernier, il ne présentait "aucun signe de radicalisation", selon le conseil départemental.

Il n'était pas connu non plus des services spécialisés, n'étant ni fiché, ni inscrit au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) sous ce nom.

C'est en analysant son téléphone portable que les policiers de la brigade criminelle et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), chargés de l'enquête sous l'autorité du parquet national antiterroriste (Pnat), ont mis la main sur une photo d'une pièce d'identité.

Selon ce document, Hassan A. s'appellerait en réalité "Zaheer Hassan Mahmoud" et serait âgé de 25 ans, ont indiqué à l'AFP des sources proches du dossier, confirmant une information du Monde.

"Très fier"

A ce stade de l'enquête, ce patronyme n'apparaît pas non plus dans les fichiers de police ou de renseignement, a précisé l'une de ces sources.

C'est sous cette identité que s'est présenté cet homme dans une vidéo enregistrée avant l'attaque et authentifiée par les enquêteurs, selon une source proche du dossier. Dans ce document de deux minutes, qui a circulé pendant le week-end sur les réseaux sociaux, l'assaillant, en habit traditionnel, dénonce, entre chants psalmodiés et pleurs, "les caricatures du prophète Mohammed qui ont été faites".

Il dit venir de Kothli Kazi, un village du district agricole de Mandi du Pendjab au Pakistan.

"Aujourd'hui, vendredi 25 septembre, je vais nous défendre contre ça", ajoute-t-il, sans donner plus de détails et sans faire allégeance à une quelconque organisation. Il revendique en revanche avoir pour "guide" le mollah Ilyas Qadri, chef de file de Dawat-e-Islami, un groupe religieux apolitique et non-violent d'inspiration soufie basé au Pakistan.

Le blasphème est une question brûlante au Pakistan, où même des allégations non prouvées d'offense à l'islam peuvent entraîner assassinats et lynchages. Il est passible de la peine de mort, même si aucun condamné n'a jusqu'à présent été légalement exécuté.

Contacté par téléphone par l'AFP, Arshad Mahmoud, qui se présente comme son père, s'est dit "très heureux" et "très fier" des actes de son fils, qui a "protégé l'honneur du Prophète". "Le village tout entier est venu me féliciter", a-t-il assuré.

Téléphones saisis

Des perquisitions dans deux des domiciles présumés de cet homme présenté comme "itinérant", dans un hôtel social à Cergy-Pontoise et un appartement de Pantin (Seine-Saint-Denis), ont permis la saisie, entre autres, de téléphones portables. Leur analyse pourrait permettre d'en savoir davantage sur son parcours avant son arrivée en France en 2018.

La garde à vue de l'assaillant, qui parle mal le français et est assisté d'un interprète en ourdou, a été prolongée de quarante-huit heures dimanche, a indiqué une source judiciaire à l'AFP.

Bien que "tout laisse à penser qu'il a agi seul", selon une source proche du dossier, cinq autres gardes à vue étaient encore en cours lundi: trois anciens colocataires du principal suspect dans son appartement de Pantin, son jeune frère et une connaissance.

Cinq autres personnes ont déjà vu leurs gardes à vue levées. Remis en liberté dès vendredi soir, "Youssef", 33 ans, initialement considéré comme suspect, a raconté au Monde samedi et sur TF1 dimanche comment il s'était retrouvé en garde à vue alors qu'il avait en réalité tenté d'arrêter l'attaquant.

Emmanuel Macron a rappelé lundi en conseil de ministres que "la menace terroriste est toujours persistante dans notre pays" et s'est dit prêt à "réinterroger" un "certain nombre de dispositifs", a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

