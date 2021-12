Saint-Étienne-du-Rouvray. Assassinat du père Hamel : fin des investigations, quatre personnes menacées d'un procès

Les juges antiterroristes chargés de l'enquête sur l'assassinat du père Jacques Hamel, en 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray, ont terminé leur enquête, ouvrant la voie à un procès de quatre proches des deux djihadistes tués par la police, a-t-on appris lundi 28 septembre de source judiciaire. Cette décision, prise vendredi, est le prélude aux réquisitions du parquet de Paris et à la décision finale des juges sur la tenue d'un procès aux assises.

Plus de quatre ans d'investigations

Les deux assassins, qui se réclamaient de l'organisation État islamique (EI), Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean, tous les deux âgés de 19 ans et tous les deux fichés S, avaient été abattus par la police après avoir égorgé le prêtre de 85 ans, dans son église de la proche banlieue de Rouen. Un paroissien, alors âgé de 86 ans, avait été obligé de filmer l'assassinat avec un téléphone avant d'être poignardé à son tour. Blessé à la gorge, au bras et dans le dos, il a toutefois survécu.

Depuis, trois hommes, toujours détenus actuellement, ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste". Le premier, Farid K., arrêté au lendemain de l'attaque, est un cousin d'Abdel Malik Petitjean.

Les enquêteurs ont la conviction que cet homme de 35 ans connaissait le projet d'attaque, ce qu'il conteste.

Quatre proches concernés

Quelques jours après, les enquêteurs avaient interpellé Yassine S. Ce jeune homme de la banlieue toulousaine, 26 ans désormais, avait rejoint les deux djihadistes à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais les avait finalement quittés sans participer à l'attaque.

En 2018, les juges avaient mis en examen un troisième homme, Jean-Philippe Steven Jean Louis, 24 ans, qui s'était rendu avec Abdel Malik Petitjean en Turquie en juin 2016, quelques semaines avant l'attentat, vraisemblablement dans l'intention d'aller en Syrie. Ce dernier était toutefois rentré en France tandis que son comparse avait été arrêté par les autorités turques puis expulsé.

Instigateur probable de l'attentat, Rachid Kassim, célèbre recruteur français du groupe EI, est le quatrième homme impliqué dans ce dossier. Considéré aujourd'hui comme mort, ce djihadiste, également accusé d'avoir téléguidé l'attentat de Magnanville et plusieurs projets d'attaques en France, est visé par un mandat d'arrêt pour "complicité" de l'attentat.

