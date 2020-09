Rouen. Une nouvelle ambition pour les Cafés Jeanne d'Arc

La boutique des Cafés Jeanne d'Arc, ouverte depuis 1906, vient d'être entièrement refaite et décorée avec une nouvelle ambition. Rendez-vous au 31 rue du Général-Leclerc à Rouen pour redécouvrir les lieux dans une ambiance chaleureuse.

Une sélection rigoureuse

Comme l'explique Brigitte Clipet, qui accueille les clients, "c'est Anne Caron, élue meilleure torréfactrice de café en 2017, qui a racheté cette boutique et qui veut travailler avec les grands crus d'arabica. Nous proposons un choix plus restreint, mais une sélection rigoureuse dans la qualité".

Les clients trouveront aussi dans la boutique du thé et une sélection d'épicerie fine : confiture, chocolat, ainsi que des machines à café.