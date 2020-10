Football (N1, N2). QRM en déplacement à Créteil, le FC Rouen en Coupe de France

Semaine chargée pour Quevilly. Après avoir reçu Laval, le week-end passé, et Sète, mardi 29 septembre, les joueurs de Bruno Irles iront à Créteil, vendredi 2 octobre lors de la 8e journée du championnat de National. Un match qui s'annonce difficile pour les Rouge et Jaune puisque les blessés sont nombreux. Malgré tout, le coach quevillais reste confiant : "J'ai un groupe restreint, mais d'autres options existent. J'ai encore Gobron sur le banc et des jeunes comme Rotsen et Demouchy à disposition. Mon métier d'entraîneur m'impose de m'adapter et de composer." En National 2, après avoir effectué un match nul contre Chartres, les joueurs du FCR joueront en Coupe de France à Canton d'Argueil, dimanche 4 octobre. Les Diables Rouges peinent à retrouver la même dynamique que la saison passée. Pas d'inquiétude pour autant pour le milieu Mustapha Benzia : "On travaille bien à l'entraînement, tout le monde bosse bien donc je ne suis pas inquiet pour ça. Le moment où ça va rentrer, je pense que ça va enchaîner." Contre Guingamp "B" après la Coupe ? La victoire serait bienvenue.