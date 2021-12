Cyclisme. Coupe de Normandie : un week-end parfait pour le VC Rouen 76

La Coupe de Normandie se déroulait à Bonneville-sur-Iton, dimanche 27 septembre. Les coureurs du VC Rouen engagés ont dominé l'épreuve de 116 km avec un podium complet. La victoire revient à Florian Pardon, devant Kevin Vauquelin et Axel Huens (3e). Thibault Valognes (4e) et Mateo Carlot suivent (5e). A Arronville, les minimes (notre photo) ont également fait des étincelles : Lucas Bréant finit en tête et le VC Rouen remporte le classement par équipe, lors de cette compétition.