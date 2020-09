Football (N3). Oissel prend trois nouveaux points contre Dieppe

Privés de matchs depuis l'ouverture du championnat le samedi 5 septembre 2020 pour cause de cas de Covid au sein du club et une victoire contre Dives-Cabourg (3-0), les Bleus du CMS Oissel retrouvaient le chemin de la compétition ce samedi 26 septembre 2020 face à Dieppe et se sont imposés sur le score de 1-0 lors de la 5e journée de National 3. Un seul et unique but inscrit par Mendy à la 72e minute de jeu qui permet aux Osseliens de remporter une deuxième victoire en autant de rencontres. Septièmes au classement avec deux matchs de retard sur la quasi totalité des autres équipes, les Bleus effectueront un premier déplacement sur la pelouse de la réserve du Havre "B", dimanche 4 octobre 2020.