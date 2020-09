Saint-Lô. Un camion santé itinérant pour informer et prévenir

Un camion santé itinérant va, dès la mi-octobre, être mis en place par l'Atelier santé ville du CCAS de Saint-Lô, en partenariat avec l'agglomération. Ce camping-car se rendra au plus près de la population dans les quartiers et les communes de l'agglo, afin de porter un message de prévention et d'information. Un lieu qui doit aussi susciter la rencontre et la discussion : les besoins sont ressentis par les membres de l'Atelier santé de la ville de Saint-Lô, puisque les personnes qui y participent sont plus nombreuses qu'avant le confinement, assure Marjorie Painsecq, coordinatrice de ces ateliers.

Pas de professionnel de santé, pas de consultation, mais des conseils de l'information et la volonté de rompre l'isolement, autant en ville qu'en campagne.

Première étape de ce bus santé, à l'occasion d'Octobre Rose, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, le 14 octobre au centre Nelson Mandela de Saint-Lô. Il sera aussi présent pour les Rendez-vous Soniques, pour informer les jeunes contre les conduites addictives et les risques auditifs.