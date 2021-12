Cadeaux. À gagner cette semaine : la Nintendo Switch + Fifa 21

Gagnez votre console de jeux NINTENDO SWITCH (299,99 €) + le jeu FIFA 21 sur Switch (49,99 €) !

FIFA 21 vous offre encore plus de façons de jouer, avec un réalisme inégalé. Plus de 30 championnats officiels, dont Ligue 1 et Ligue 2, avec les équipes normandes, 700 équipes, dont l'équipe de France, la Belgique, le Brésil, l'Angleterre, le Portugal, l'Uruguay, l'Espagne… et plus de 17 000 joueurs, dont les meilleurs de la planète (Messi, Ronaldo, Lewandowski, De Bruyne, Neymar, Oblak, et les Français comme Kylian Mbappé, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Antoine Griezman, Aymeric Laporte, Hugo Lloris, Paul Pogba…)

Kylian Mbappé, attaquant de l'équipe de France et du PSG, est le visage du meilleur jeu de football.

Pour jouer, envoyez par SMS le mot TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 2 octobre, entre 9 heures et 9 h 30, dans Normandie Matin avec Pierre.