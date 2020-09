[Vidéo] Alençon. Ce gérant d'escape game innove grâce à la réalité augmentée

Pas facile pour le secteur du loisir de ramener la clientèle avec les obligations sanitaires. L'escape game Team Break, ouvert depuis moins d'un an à Alençon, a dû fermer ses portes lors du confinement pour les rouvrir le 23 juin 2020.

"Avec la trésorerie qui a été mise à mal", Stéphane Vallet, le gérant de l'escape game, a été obligé d'innover pour garder la tête hors de l'eau. La solution ? "La réalité augmentée", indique-t-il. Le principe reste le même, à savoir résoudre des énigmes en une heure pour s'échapper d'une salle immersive, mais au lieu de manipuler un grand nombre d'objets, des tablettes numériques équipées d'une caméra seront à disposition afin de découvrir des messages cachés dans la pièce. Ce concept est un moyen de préserver la trésorerie de l'escape game, puisqu'il investit moins dans les décors. De ce fait, la salle peut être transportée dans les entreprises qui "n'osent plus venir", selon Stéphane Vallet. Quant au tarif, il reste plus accessible que la moyenne située à 25 euros : il faut compter entre 14 et 17 euros par personne.