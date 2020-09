Covid-19: à Marseille, la colère après le tour de vis

Drapeau rouge pour la situation sanitaire contre drapeau noir pour la grogne qui monte: les fermetures imposées aux bars et restaurants pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 provoquent la colère des professionnels et des élus, à commencer par ceux de Marseille où les mesures sont les plus strictes.