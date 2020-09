Alençon. L'artisanat mis en lumière lors du salon "Métier d'art, Métiers passion"

Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre, c'est près de 45 artisans qui vous attendront sous la coupole de la Halle au blé d'Alençon. L'objectif de cette rencontre entre artisans et visiteurs est de faire découvrir les métiers d'art lors d'échanges. Dans une ambiance d'atelier, les professionnels expliqueront leur travail d'art. "Ici, on aime présenter nos métiers et suggérer des petits ateliers avec des présentations", émet Jean-François Lefèvre, horloger à Argentan.