Caen. Le jeudi, les bars fermeront désormais à 23 heures

C'est le jour de la semaine qui rime avec soirées étudiantes, surtout en période de rentrée universitaire. Chaque jeudi, à Caen, de nouvelles mesures seront désormais appliquées pour tenter de limiter la propagation du coronavirus.

Au cours de ces dernières semaines, une forte accélération de la circulation du virus a été constatée dans le #Calvados.

Le taux d'incidence (nombre de cas positifs pour 100 000 hab / 7 jours) est de 61.

⚠️ 108 sur le territoire de @Caenlamer

⚠️ 130 pour les jeunes de 20-30 ans pic.twitter.com/7l0HjOmeHr — Préfet du Calvados (@Prefet14) September 23, 2020

Selon un arrêté préfectoral, les bars de l'ensemble la ville de Caen devront fermer leurs portes à 23 heures le jeudi. La mesure entre en vigueur jeudi 24 septembre. Elle s'applique aux établissements titulaires des licences III et IV. Une autre mesure entre en vigueur le jeudi : l'interdiction de la vente d'alcool à emporter à partir de 20 heures, pour l'ensemble des commerces. Ces décisions s'appliquent après des échanges avec les professionnels concernés, notamment lors d'une réunion, mardi 22 septembre.

Un mètre entre chaque groupe

Selon le préfet du Calvados, ce ne sont pas les mesures les plus contraignantes. "La mesure phare, c'est l'obligation de respecter un mètre de distance entre les groupes de clients, et plus seulement entre les tables", note Philippe Court. Une règle valable tous les jours, pour l'ensemble des débits de boissons. L'objectif est de réduire d'un tiers la jauge des bars.

Philippe Court, préfet du Calvados Impossible de lire le son.

Ces règles, qui s'ajoutent à l'interdiction d'accès aux pelouses du château, ne risquent-elles pas de conduire les plus jeunes à se retrouver chez eux, pour faire la fête ? "On entend souvent cet argument. Mais quand vous êtes dans un bar, vous êtes anonyme. En cas de contamination, nous ne pouvons pas identifier les personnes, les isoler. Il y a une vraie différence entre un lieu public et un lieu privé", indique le préfet, qui appelle néanmoins les citoyens à la responsabilité, y compris chez eux. La semaine dernière, deux foyers épidémiques ont été identifiés, après deux mariages réunissant 120 et 150 invités. A ce jour, ces réunions de famille ont conduit à cinquante cas positifs.