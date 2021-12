Calvados. Les consignes de tri changent pour 80 000 habitants

À partir de jeudi 1er octobre, les consignes de tri changent pour trois communautés de communes du Calvados : Cœur de Nacre, Normandie Cabourg Pays d'Auge et Vallée de l'Orne et de l'Odon.

Les pots, les barquettes, les sacs, sachets, tubes et films plastiques sont désormais à mettre dans la poubelle jaune.

Une nouveauté qui s'ajoute aux consignes de tri existantes. Le Syvedac, Syndicat pour la Valorisation et l'Élimination des Déchets de l'Agglomération Caennaise, est à l'initiative de ce changement. Ce dernier a pour objectif "la hausse des tonnes triées et recyclées sur son territoire, associée à la simplification du geste de tri, et la réduction des ordures ménagères résiduelles incinérées", indique le syndicat.

Pour l'instant, cette nouvelle mesure voulue par le Syvedac concerne plus de 80 000 habitants.

A partir du 1er avril 2021, ce sera au tour de la communauté urbaine de Caen la mer d'appliquer également ces nouvelles consignes de tri.