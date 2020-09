Caen. 800 poules rousses à adopter pour les sauver de l'abattoir !

L'association Poule pour tous du Calvados s'associe avec le drive La Fourmilière de Caen et organise ce samedi 26 septembre, un sauvetage de 800 poules afin d'éviter qu'elles soient envoyées à l'abattoir. Toutes sont âgées de seulement 18 mois, mais ne produisent plus suffisamment, selon les élevages. Pour adopter, il suffit de s'inscrire sur un formulaire en ligne ou par SMS au 07 88 18 26 18, puis de se rendre entre 10 heures et 13 heures ce samedi au 12 rue de la Cotonnière à Caen. Le tarif est de 7 € la poule, 35 € les 6 poules, 70 € les 12 poules. Prévoyez un carton de transport pour venir la chercher. Ce petit animal mange avec plaisir tous les déchets organiques et offre des œufs délicieux.