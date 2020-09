Rouen. Ile Lacroix : la Métropole veut tester la navette fluviale les soirs de match

Le risque est minime, alors pourquoi ne pas tester ? C'est la réflexion que Nicolas Mayer-Rossignol a défendue le mardi 22 septembre, en présentant le projet de test de la navette fluviale entre la rive droite de Rouen et l'Ile Lacroix, les soirs de match des Dragons.

Désengorger l'Ile Lacroix

"Tout le monde en fait le constat : pour se garer c'est une galère pas possible et des nuisances pour les riverains", présente le président de la Métropole Rouen Normandie. Pour désengorger l'île, son idée est donc d'envoyer une partie des voitures sur le parking des quais rive droite, au niveau de la déchetterie, puis de faire la traversée avec la navette fluviale, qui est déjà en service habituellement au niveau du 108.

"Il y a déjà un parking, il y a déjà l'accès routier et on a déjà un ponton sur la rive droite ! Il ne manque plus qu'un ponton sur l'Ile Lacroix. Il y a quelques ajustements de sécurité à prévoir, mais le coût est très faible", assure l'élu. Les équipes de la Métropole y travaillent déjà pour rendre le test possible dès le premier match à domicile des Dragons.