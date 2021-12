Le Havre. 9e édition du LH Forum : penser le monde de demain

La 9e édition du LH Forum se déroule les jeudi 24 et vendredi 25 septembre, au Havre. Il s'agit du forum international des villes et territoires positifs.

Le LH Forum a été créé par Jacques Attali et la Ville du Havre, autour de l'économie positive en 2012. Il réunit les acteurs engagés qui font l'économie positive, une économie durable offrant la possibilité aux générations actuelles de répondre à leurs besoins sans mettre en danger ceux des générations futures. L'ambition du forum est de mettre en lumière les expériences menées dans les villes du monde entier et de rassembler tous les acteurs engagés pour une transition positive et durable de ces territoires.

Au programme, des rencontres, des débats et des ateliers pour penser le monde de demain. Pour s'adapter à la crise sanitaire, l'ensemble du forum sera à suivre en direct sur les réseaux sociaux. Parmi les invités présents cette année : l'explorateur Mike Horn, l'écrivain Michel Bussi, le maire écolo de Grenoble Éric Piolle ou encore le psychiatre Bertrand Piccard.

Les deux journées de forum seront divisées en quatre thèmes : la gouvernance (le défi des élus), la relance économique (redynamisation des centres-villes), l'urgence écologique et le maillage territorial (pour le bien-être des habitants).