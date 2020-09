Saint-Lô. Michael Lonsdale, acteur génial et inclassable

Il avait tout joué, Welles, Truffaut, Buñuel, Duras, Godard, Costa-Gavras, Losey, Handke, Annaud (Le Nom de la rose) ou Beauvois (Des hommes et des dieux), aussi bien que Molinaro (Hibernatus) : Michael Edward Lonsdale-Crouch, né en 1931 d'un officier britannique et d'une Française, grandi à Jersey et au Maroc, devenu Parisien en 1949, acteur sans égal ni équivalent au cinéma et au théâtre, et catholique engagé, est mort le 21 septembre à l'âge de 89 ans. Très affaibli depuis plusieurs années, cet admirable lecteur de vers – notamment de Péguy – n'avait pas tout à fait quitté la scène. Il ne s'était jamais marié, étant l'homme d'un seul amour terrestre, mais sans espoir, envers l'actrice Delphine Seyrig “qui n'était pas libre”…