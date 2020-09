Calvados. Important incendie chez un recycleur automobile

Un violent incendie s'est déclaré peu après 6 heures, lundi 21 septembre, chez ARD Closmenil, à Tracy-Bocage, près de Villers-Bocage. Les flammes ont détruit une grande partie du site sur 3 000 m2, notamment trois hangars, soit 500 m2 de bâtiments. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer l'origine du sinistre. La société ARD Closmenil est spécialisée dans l'achat et la vente de ferraille et métaux, ainsi que la dépollution et le démontage de véhicules hors d'usage.