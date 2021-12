Miss Normandie. L'élection approche : entre stress et impatience pour les candidates

Qui représentera la Normandie à l'élection Miss France ? L'élection de Miss Normandie se déroule samedi 26 septembre à Coutances dans la Manche. Seize candidates, dont cinq Calvadosiennes, ont passé haut la main les premières sélections. Ces jeunes femmes ont dû s'inscrire en ligne, passer un casting et un test de culture générale le samedi 4 juillet. "Pour me préparer à l'élection, je m'entraîne à marcher avec des talons", explique Zélie Dufour, candidate viroise à l'élection de Miss Normandie. "En tant que kiné et sportive, je n'ai pas trop l'habitude de le faire." Toutes les participantes ne se préparent pas de la même façon. "Pour moi, il faut plus se préparer mentalement que physiquement", détaille Jeanne Blin, une Caennaise qui participe à l'élection. "On est suivies par plusieurs personnes, on représente une région et on peut être jugées." Toutes les deux sont plus impatientes que stressées pour le grand jour, elles ont hâte de pouvoir monter sur scène avec les autres miss et de vivre une soirée qui restera certainement gravée dans leur mémoire.