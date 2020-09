Orne. Lutte contre le frelon asiatique : une information publique organisée

Les feuilles vont bientôt tomber des arbres et dévoiler des nids. La lutte contre le frelon asiatique suit une procédure stricte dans l'Orne. Une réunion d'information grand public est organisée mardi 22 septembre à 18 h 30 à l'Espace René-Cassin à Argentan. Cette réunion sera l'occasion de faire le point sur la dangerosité de cet insecte, mais aussi et surtout sur la lutte qui est mise en place dans l'Orne, la procédure et les aides financières lors d'interventions pour l'éradiquer.