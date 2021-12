Football (Coupe de France). 10 équipes de la Manche qualifiées pour 4e tour

Le 3e tour de la Coupe de France a eu lieu le week-end des samedi 19 et dimanche 20 septembre en Normandie. Les clubs de National 3 sont entrés en lice. Le FC Saint-Lô Manche et l'AS Cherbourg se sont qualifiés aux dépens d'Aunay-sur-Odon (R3) et Saint-Jean-des-Champs (R3). Les surprises sont à mettre à l'actif de Tourlaville (R1), tombeur de Bayeux (N3) et de Sainte-Croix de Saint-Lô (D1) qui a étrillé Villers-Bocage (R3). Enfin, Jullouville, Agneaux, Pointe Hague, Ouest Cotentin et Equeurdreville ont fait respecter la hiérarchie pour rejoindre ce 4e tour synonyme des fameux maillots tant attendus. Rendez-vous les 3 et 4 octobre avec l'entrée en lice des clubs de N2 et donc de l'US Granville, grand spécialiste de la Coupe de France.