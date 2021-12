Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire annonce être positif au Covid-19

France-Monde. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire a annoncé vendredi soir avoir été testé positif au Covid-19 et s'être mis à l'isolement, tout en précisant ne présenter aucun symptôme et continuer à exercer ses fonctions.