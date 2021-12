Masters 1000 de Rome: Nadal et Djokovic filent en quarts, et vers le public

France-Monde. Novak Djokovic, en bataillant, et Rafael Nadal, plus facilement, ont décroché vendredi leur billet pour les quarts de finale du Masters 1000 de Rome, avec la perspective inattendue de disputer les demi-finales et la finale devant du public.