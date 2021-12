Rouen. Alexis Bance, céramiste installé dans la galerie des Arts du feu

Des études d'architecture puis de la cuisine… Alexis Bance a quelque peu cherché sa voie avant d'avoir le déclic pour ce métier d'art qui revient de plus en plus au goût du jour. "J'ai redécouvert le tournage dans un marché, alors que je ne savais plus quoi faire", explique-t-il. Très vite en 2017, il intègre le pôle céramique de Normandie, basé à Port-Jérôme-sur-Seine, et comprend que ce métier est fait pour lui. "J'ai appris le tournage et le décor sur faïence", détaille-t-il. Sa passion était née. Sans trop pouvoir l'expliquer, le jeune homme affirme qu'il affectionne "la manière de façonner, les possibilités que la terre a. Si on est curieux, elles sont infinies. Ça m'a attiré et donné envie de partager."

Un cadre unique

Il n'a donc pas réfléchi très longtemps lorsque Max Debeauvais, le directeur du pôle céramique Normandie lui a proposé d'installer son premier atelier dans le cadre somptueux de l'aître Saint-Maclou et sa toute nouvelle galerie des Arts du feu. C'est le pôle qui lui a permis de s'équiper. Four, croûteuse, boudineuse pour recycler la terre… Alexis peut s'adonner au travail du grès blanc ou à celui de la porcelaine, du tournage jusqu'à la décoration. "On décore aux oxydes ou avec des pigments pour la haute température", précise celui qui aime partager sa passion. Cela tombe bien, car il travaille sous l'œil des touristes et des visiteurs qui viennent admirer la galerie et en profitent pour poser leurs questions. Il y répond avec humilité, assurant qu'il faut "au moins dix ans pour maîtriser le tournage".

Une disponibilité qui demande du temps, mais contribue à la mise en avant d'un métier d'art de plus en plus tendance.

"Leur imagination est débordante"

Alexis anime d'ailleurs avec un œil bienveillant des stages de céramique pour les adultes et pour les enfants, les mercredis ou pendant les vacances scolaires. "C'est intéressant de voir ce qui peut ressortir de chaque enfant. Leur imagination est débordante", confie-t-il dans un sourire. Les stages sont aussi un bon moyen de vivre de son métier, en attendant de vendre un peu plus largement sa production au sein de la galerie. L'artiste, d'abord seul dans l'atelier, a été rejoint début septembre par une autre céramiste, Anaïs Dupont. Partager l'atelier faisait partie des conditions sine qua non pour qu'Alexis s'installe au sein de l'aître. "C'est aussi ce qui me plaisait dans ce projet. C'est d'être à deux, de pouvoir travailler en équipe pour échanger sur les décors ou lorsque l'on rencontre des difficultés."

Pratique. Galerie des Arts du feu dans l'aître Saint-Maclou. Du mardi au dimanche de 10 heures à 18 heures.