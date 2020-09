Normandie. Elections régionales : Romain Bail souhaite se porter candidat

Le maire de Ouistreham Romain Bail vise désormais la Région. "A Ouistreham, la particularité est que de nombreux dossiers dépendent d'une gestion régionale et donc je pense qu'il est nécessaire que le maire de la ville soit également à la Région pour être attentif à ces questions-là." Romain Bail souhaite donc être candidat aux élections régionales, qui auront lieu en mars 2021, sur la liste de l'actuel président de Région Hervé Morin. Parmi les priorités, "essayer de faire évoluer les infrastructures portuaires. Il faut renforcer plus largement l'offre de développement économique portuaire. L'un des sujets qui doit être porté par la Région, c'est le cabotage des containers depuis le Havre. On ne peut plus continuer à avoir des plateformes qui passent uniquement par le Havre alors qu'on a des ports régionaux comme Cherbourg ou Ouistreham qui pourraient y répondre." Autre sujet, pour lequel Romain Bail "a une attache particulière" : la Mémoire. "Le devoir de Mémoire est un sujet qui fait écho à toute la Normandie, je crois que nous devons travailler sur cette question."