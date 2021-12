Basket. Après une saison blanche, l'UBCUA retrouve la compétition de Nationale 1

C'est "la fin d'une longue attente et beaucoup d'excitation" pour l'UBCUA, le club de basket d'Alençon, dont les féminines reprendront le championnat de Nationale 1 samedi 19 septembre. Un déplacement en Alsace, alors qu'elles n'ont plus joué depuis la mi-mars et la Covid-19 qui a imposé une saison blanche pour leur accès à ce niveau de la compétition.

Un noyau de six joueuses a été conservé, auquel s'ajoutent quatre nouvelles, qui n'ont pu disputer que trois matchs amicaux de préparation. "Mais depuis début août, la préparation s'est bien passée, il y a une vraie cohérence, certaines nouvelles nous disent même qu'elles ont l'impression d'avoir déjà passé plusieurs saisons ici", souligne Franck Hamon, le directeur sportif de l'UBCUA. Reste que de la préparation à la compétition, il y a un pas... de géant, face à Furdenheim. Mais Franck Hamon est confiant, "j'espère qu'on va jouer un peu plus que 22 matchs", autrement dit que l'UBCUA disputera les play-off. Mais pour l'instant, il est déjà dans son match : "On a hâte de matcher avec un adversaire."