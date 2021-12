[Vidéo] Le Havre. Rentrée sociale des syndicats : 2 000 personnes dans la rue

Premier test de la rentrée jeudi 17 septembre pour les syndicats. Ils appelaient à manifester contre la politique sociale du gouvernement. Il s'agit des premières manifestations depuis le confinement. Au Havre, seulement 2 000 personnes étaient dans la rue.

Le cortège havrais est parti de la CCI.

Pourtant, le climat social est tendu sur le bassin d'emploi havrais, depuis les annonces de suppressions d'emplois à Dresser Rand, SPB et Auchan. D'ailleurs, le cortège havrais n'a pas pris un itinéraire habituel. Il est parti de la CCI pour rejoindre les salariés de Dresser Rand avant de passer devant SPB et regagner la CCI. Les syndicats espèrent que cette journée n'était qu'une rentrée, qui laissera place à des mobilisations plus fortes.