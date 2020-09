Pays d'Auge. Élargissement de l'A 13 : des réunions publiques à Pont-L'Evêque et Dozulé

Les travaux continuent sur l'autoroute A 13. La société d'autoroutes SAPN est train de transformer le tronçon Pont-L'Evêque/Dozulé en 2 x 3 voies, afin de fluidifier le trafic entre Caen et Paris.

L'entreprise qui gère cet axe routier a programmé deux réunions publiques : le mardi 22 septembre à 19 heures à la salle des fêtes de Dozulé et le mardi 29 septembre à 19 heures au marché couvert de Pont-l'Évêque.

L'objectif de ces rencontres entre les élus locaux, les riverains et la SAPN est de discuter et d'échanger sur les travaux lancés en 2016. Différents points seront évoqués : l'avancement du chantier et les travaux à venir, les aménagements paysagers, la réduction de l'impact sonore de l'autoroute, la protection des ressources d'eau.

Après une présentation, un temps sera consacré aux questions-réponses.

Pratique. Inscription obligatoire au 02 35 28 39 92 ou par mail : alexane-mantelet-ext@sapn.fr