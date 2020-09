Manche. Une hausse des violences conjugales constatée depuis la Covid-19

Alors que la préfecture de la Manche a annoncé mardi 15 septembre une hausse du nombre de violences conjugales de 20 % ces neuf derniers mois dans le département par rapport à 2019, le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Louise-Michel à Cherbourg-en-Cotentin a vu aussi une augmentation du nombre de femmes depuis le confinement (36 femmes accueillies en situation urgente depuis le confinement et 26 enfants). "Effectivement, le fait de vivre ensemble en vase clos en permanence, ça accroît les tensions, mais le passage à l'acte est souvent déclenché par l'alcool", explique Anne-Florence Passilly, cheffe de service au CHRS.

Le plus dur pour ces femmes, c'est parfois de se rendre compte qu'elles vivent une situation "anormale". Jessica, 43 ans, l'a réalisé en découvrant, à la télé, le témoignage d'autres femmes dont le conjoint était agressif. "Une peur tout d'un coup qui fait qu'à la dernière dispute, on se dit, 'ça va aller trop loin…'", témoigne cette résidente arrivée au CHRS le 28 juillet, après avoir subi des violences psychologiques sur fond d'alcool de son ex-compagnon, qu'elle s'est résolue à quitter. "C'est une nouvelle vie qui démarre, avec des projets de voyages", sourit Roselyne, 69 ans, résidente depuis le 4 juin dernier et sur le départ pour la région parisienne. Son premier voyage ? "La Thaïlande." Un séjour résolument plus calme que les dix dernières années de sa vie… "Mon mari me criait dessus du matin au soir. À la fin, je me laissais mourir", confie-t-elle.

Les femmes victimes de violences conjugales (physique, économique, psychologique…) peuvent appeler le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Louise-Michel 24h/24 et être hébergée en urgence ou bien sur plusieurs mois, le temps de se reconstruire… Dans la Manche, deux centres d'hébergement réservés aux femmes existent, à Saint-Lô et à Avranches.