[Vidéos+photos] Caen. Start-up : dans l'ancien garage Renault, le MoHo sera prêt dans un an

Imaginé en 2014 par Oliviner Cotinat et Nicolas Géray, le chantier du MoHo avance comme il se doit, malgré la période du coronavirus. Cet ancien garage situé proche de l'Orne offre une surface de 7 500 m2 sur deux étages, dont 1 500 m2 en libre-accès. Par chaque entrée, l'une au niveau de la célèbre Rotonde et l'autre au niveau de la rue Pierre-Girard, le public accédera à l'Atrium, un espace de 350 m2 très lumineux, sous une halle de 10 mètres de haut, entourée par des coursives à l'étage.

La salle de conférences pourra être divisée en plusieurs espaces. Une scène sera installée au bout.

De façon très simple, ce collider "n'est pas une pépinière d'entreprises ni un incubateur de start-up, mais un lieu de travail où on mélange des gens de manière pérenne et continue : entreprises, start-up, étudiants, chercheurs et grand public", explique Nicolas Géray.

Ouverture pour le 6 juin 2021 ?

Dans la zone abonnée, se trouvera une salle de conférences de 300 places avec une scène, un amphithéâtre de 175 places entourée de deux bibliothèques, mais également un terrain multisport modulable en une salle de conférences de 400 places. Des vestiaires et un sauna seront également accessibles.

Sur présentation d'un badge, les utilisateurs auront aussi accès à des salles de travail, de sieste, de création, qui donnent parfois sur des patios, une aire de jeux pour enfants et plusieurs coins restauration. Situé à deux pas de la gare, bien desservi par les transports en commun, le MoHo a aussi pour vocation d'attirer de grandes entreprises et start-up parisiennes par exemple, par la mise à disposition d'espaces "premium". Le tout pour une ouverture dans un an. "On vise le 6 juin 2021, un symbole fort en Normandie ! Mais on sera sans doute complètement prêts pour la rentrée de septembre."