Les vrais effets de la pollution sur notre santé à Rouen

Les études ont montré que la pollution extérieure est particulièrement élevée dans les zones fortement urbanisées qui concentrent les industries et un important trafic routier. Dans le département, les zones de Port-Jérôme et de Grand-Couronne sont les plus concernées.

Mesures collectives

"La pollution est dangereuse parce que des produits chimiques cancérigènes se greffent sur les particules que nous respirons", explique Pierre Czernichow, professeur de santé publique. "Plus ces particules sont petites, plus elles pénètrent profondément dans les poumons." Or ces substances sont irritantes. "On constate qu’après un pic de pollution, les crises d’asthme mais aussi les problèmes cardio-vasculaires augmentent considérablement". Sur le long terme, ces substances sont à l’origine de maladies chroniques touchant le système respiratoire. "La pollution est une affaire collective, il faut donc mettre en place des mesures d’intérêt général".

Outre la réduction du trafic routier en cas de pic de pollution, l’une des mesures à prendre serait d’inciter les industriels à utiliser des combustibles contenant moins de souffre, qui est un des principaux polluants.