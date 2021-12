Orne. Des médicaments et du pain contre les vols chez les personnes âgées

C'est une première en Normandie, lancée à Briouze, entre Flers et Argentan. La gendarmerie a imaginé cette sensibilisation aux cambriolages, vols par ruse et autres escroqueries, à destination des personnes âgées. Chez le boulanger, des messages de sécurité figurent sur les emballages en papier du pain et chez le pharmacien, sur les sacs de médicaments. Au total, 100 000 sachets seront distribués aux 200 boulangeries et 50 000 aux pharmacies du département de l'Orne.