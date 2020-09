Orne. Participation citoyenne : la gendarmerie prévient plus rapidement

Mi-septembre, la gendarmerie de l'Orne vient de lancer son nouveau dispositif d'alerte SMS pour la participation citoyenne. Les citoyens référents et les maires des 40 communes de l'Orne engagées dans ce dispositif pourront désormais être mieux informés et transmettre plus rapidement l'information à la population.

Les messages de prévention de la gendarmerie, notamment lors de phénomènes de délinquance en série comme des vols, seront relayés via SMS.