Bonne table à Caen. La Belle Equipe, une brasserie bistronomique 

Proche de la rédaction de Tendance Ouest, se trouve La Belle Equipe, une brasserie que l'on apprécie tout particulièrement. Après plusieurs années dans la restauration, à Paris ou sur les marchés, c'est en mai 2017, que Jérémy Poullennec décide de se lancer et ouvre son restaurant : produits de saison, bonne cuisine et cave de vins locaux. Jérémy Poullennec et son équipe accueillent les clients dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Dernière les fourneaux, se trouve Albin Wienivkiewicz, un passionné des bons produits. Pour préparer ses plats, ce chef cuisinier s'inspire de toutes les cuisines. "Depuis tout petit je vais au restaurant. Quand je pars en vacances, je passe la majeure partie de mon temps à manger dans de bons restaurants pour découvrir de nouvelles saveurs et ensuite m'en inspirer pour ma cuisine", explique-t-il.

Une brasserie locavore qui régale nos papilles

C'est entre collègues que nous avons décidé de déjeuner à la Belle Equipe. Nouvelle venue, je n'avais jamais goûté leur cuisine et y manger a été une très belle découverte gustative. Le midi, deux entrées, deux plats et deux desserts sont proposés. J'ai décidé de me laisser tenter et de déguster un plat et un dessert pour la modeste somme de quinze euros. Je choisis le tartare de saumon accompagné de mangue, oignon rouge, cambawa (agrume d'Indonésie), citron vert et d'une sauce soja. Un vrai régal. En dessert, j'opte pour une mousse praliné, onctueuse et légère. L'assemblage des saveurs est réussi et on sort rassasiés.

Et ce n'est pas tout, si vous n'avez pas l'occasion d'y déjeuner un midi, vous pouvez vous y rendre le soir et déguster les planches réalisées avec des produits locaux ou des plats proposés à la carte.

Pratique. La Belle Équipe, 203 rue Saint-Jean, à Caen. 02 31 55 54 65. Ouvert le lundi de 12 heures à 15 heures et du mardi au vendredi de 12 heures à 15 heures et de 18 h 30 à 1 heure.