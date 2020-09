Caen. Comment savoir d'où l'on vient et connaître nos ancêtres ?

Qui sont nos ancêtres ? Et surtout, comment accéder à ces données ? Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les Archives départementales du Calvados proposent un atelier permettant de répondre à ces interrogations. En une heure, une équipe propose d'apprendre les bases pour débuter son propre arbre généalogique. Cet atelier, destiné aux personnes de plus de 16 ans, est conçu et animé par le Cercle de généalogie du Calvados (CEGECAL).

Rendez-vous samedi 19 et dimanche 20 septembre aux Archives départementales du Calvados.



L'atelier se déroule sur inscription uniquement par téléphone : 02 31 47 18 50.