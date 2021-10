Caen. "Je te crois" : une action de soutien aux victimes de violences sexuelles

Les trois mots "je te crois" n'ont pas été choisis au hasard par le collectif des Soeurcières : "On veut aider les victimes de violences ou d'agressions sexuelles à témoigner et libérer leur parole", précise Éléonore, membre du collectif. Le but est simple, "on veut tout simplement dire aux victimes qu'on les croit, on veut les épauler, les soutenir", insiste-t-elle. Des centaines de personnes étaient réunies place Bouchard à Caen samedi 12 septembre, avec des pancartes autour du cou contenant des témoignages de victimes. "Il est important de faire prendre conscience que le viol n'est pas quelque chose d'anodin et qu'il faut aider les victimes à en parler", témoigne Anna Grillot, victime elle-même de violences sexuelles et membre du collectif.