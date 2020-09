Colombelles. Ce samedi au Wip, chacun est libre de pratiquer son art ou son sport !

Avis aux amateurs de cirque, de danse, de théâtre ou encore d'art visuel… Samedi 19 septembre, près de Caen, le tiers-lieu coopératif de Colombelles Le Wip signe son grand retour en organisant le "Sam'Wip".

L'idée ? Laisser librement pratiquer l'art et la discipline de chacun durant une journée. Marjorie Ballet, chargée de communication, et Juliana Feral, chargée de projets culturels, nous exposent leur projet et reviennent sur les valeurs du Wip.

Le Wip, c'est quoi exactement ?

"Le Wip est un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu qui mélange travail et culture. Dans les bureaux partagés, on peut trouver des travailleurs de tous les horizons, des communicants comme des membres de bureaux d'études, etc. Proposer des alternatives dans les façons de travailler, de vivre et d'interagir ensemble, voici l'objectif du Wip. Celui-ci est installé depuis octobre 2019 au niveau d'un ancien atelier, dans une friche industrielle à Colombelles."

Pour septembre, l'équipe se place dans l'optique d'une 'réouverture'. Au programme : du théâtre, de la musique, du sport… Mais surtout, le Sam'Wip.

Comment va se dérouler le Sam'WIP ?

Le concept est simple : "Un samedi par mois, nous invitons des personnes souhaitant exercer leur activité dans la grande Halle du Wip. Les participants se partagent l'espace afin de pratiquer chacun librement son art et sa discipline. Rollers, jonglage, musique en acoustique… Parfois, de simples curieux viennent, pour observer. Sur place, retrouvez le bar-restaurant."

Fonctionnez-vous avec des bénévoles ?

"Oui, nous travaillons beaucoup en bénévolat. La mission peut être par exemple de tenir le bar. Les bénévoles dits 'wipers' sont contactés par mail pour des événements qui ont lieu tout au long de l'année."

Pour devenir bénévole à l'occasion de ces divers événements, il suffit de partager les valeurs du lieu et d'avoir le désir de s'investir, de faire évoluer le WIP.

Quelles sont les mesures sanitaires ?

"Le port du masque sera obligatoire, du gel hydroalcoolique se trouvera à disposition. Nous pouvons accueillir 250 personnes maximum. Les visiteurs peuvent partir au bout d'une heure tout comme rester l'après-midi."

Y a-t-il autres événements ?

"Dimanche, nous proposons un vide-dressing, un vide-atelier ainsi que des animations en tout genre. Vente de portes, de radiateurs… C'est une véritable mission de réemploi de matériaux, voués initialement à être détruits sur les chantiers de démolition."

Tout au long de l'année, les bureaux partagés du Wip, les salles de réunion, l'espace de conférence et séminaire ouvrent leurs portes à toutes et à tous.

Pratique. Le Sam'Wip : samedi 19 septembre de 14 heures à 18 heures au Wip : rue des Ateliers à Colombelles. Contact : bonjour@le-wip.com ou 02 52 56 98 07.