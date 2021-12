Foire de Caen. Les circuits courts et le consommer local mis à l'honneur

Ateliers de cuisine, shows culinaires, animations ludiques… Cette année sur la foire de Caen, le pavillon du Calvados met les produits locaux et le circuit court à l'honneur à la foire. Une quarantaine de producteurs locaux seront présents au marché terre et mer, ouvert tous les jours de 10 heures à 19 heures, avec au programme, des dégustations et de la vente à emporter. Il y aura des comptoirs différents pour chaque "filière" : viandes, fruits et légumes, produits laitiers et produits frais, poissons et coquillages et les cidres, jus de pommes et céréales. "L'intérêt des circuits courts et du consommer local prend tout son sens aujourd'hui", explique Paul Séchaud, directeur de Caen Événements. Les 24 et 25 septembre, un marché de poissons proposera des produits pêchés du jour.

De grands chefs

Tout au long de la foire, une quinzaine de chefs calvadosiens se relaieront pour animer des cours et ateliers de cuisine avec, chaque jour, des recettes inédites et évidemment, des produits locaux. Il est nécessaire de réserver sur le site du Département, puisque seulement 8 à 10 personnes peuvent participer. Les ateliers se dérouleront à 11, 15 et 17 heures. Des démonstrations et shows culinaires seront réalisés à 12, 14, 16 et 18 heures : chefs et producteurs seront ensemble pour cuisiner à quatre mains, commenter et faire déguster aux curieux. C'est aussi l'occasion de s'initier à la permaculture ou au maraîchage et de découvrir l'apiculture, la fabrication du miel ainsi que les produits de la mer au niveau du comptoir dédié aux animations, ouverts tous les jours de 10 heures à 19 heures. Une animation hologramme sera proposée pour informer le public avec la mise en avant de produits tels que les coquilles Saint-Jacques, pommes et produits cidricoles, produits laitiers, etc.