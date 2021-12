Rouen. Et si la statue de Napoléon était remplacée par celle d'une femme ?

"J'assume la dimension symbolique forte de cette proposition", explique Nicolas Mayer-Rossignol dans un communiqué, jeudi 10 septembre, devançant les polémiques. Le maire de Rouen suggère, puisque la statue de Napoléon de la place de l'hôtel de ville est en rénovation, de "lancer un débat et une consultation citoyenne autour de ce lieu." Et pourquoi pas "d'ériger une figure féminine, qui serait choisie par les Rouennaises et les Rouennais". Pas question pour l'élu d'imposer quoi que ce soit, même s'il a une idée. "Je trouverais formidable que Rouen soit la toute première ville de France à accueillir, [...] face à la mairie notre maison commune [...], une statue ou une œuvre d'art dédiée à Gisèle Halimi, figure de la lutte pour les droits des Femmes." Les modalités du débat public doivent être précisées prochainement.

Napoléon sur l'Ile Lacroix ?

La statue de Napoléon à cheval serait alors déplacée après sa rénovation, par exemple sur l'Ile Lacroix, près du Pont Corneille, dont Napoléon avait décidé la construction.